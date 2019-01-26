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Общество

Назван ТОП-10 российских регионов с самым загрязненным воздухом

Министерство природы РФ опубликовало рейтинг регионов России с самым грязным воздухом, сообщает RT. Его лидером стал Забайкальский край. В ТОП-10 также попали Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

Рейтинг был составлен на основании зафиксированной в 2017 году наиболее высокой доли проб атмосферного воздуха, загрязняющие вещества в которых превысили уровень 5 ПДКсс (среднесуточная предельно допустимая концентрация).

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