Назван ТОП-10 российских регионов с самым загрязненным воздухом

17:57, 26 января 2019, ПАИ

Министерство природы РФ опубликовало рейтинг регионов России с самым грязным воздухом, сообщает RT. Его лидером стал Забайкальский край. В ТОП-10 также попали Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

Рейтинг был составлен на основании зафиксированной в 2017 году наиболее высокой доли проб атмосферного воздуха, загрязняющие вещества в которых превысили уровень 5 ПДКсс (среднесуточная предельно допустимая концентрация).