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Общество

ГИБДД призвала псковичей неукоснительно соблюдать ПДД с учетом погодных условий

С учетом складывающихся погодных условий сотрудники Госавтоинспекции Псковской области призывают водителей и пешеходов к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении  ГИБДД  УМВД России по Псковской области.

Ведомство напоминает основные правила поведения на дороге в зимнее время:

- соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Фактически превышение скорости косвенно сопровождает все дорожно-транспортные происшествия;

- избегайте резких торможений на скользкой дороге, ведь автомобиль становится тогда неуправляемым;

- не совершайте неожиданных манёвров;

- будьте предельно внимательными в отношении пешеходов. При приближении к пешеходным переходам обязательно снижайте скорость.

- строго выполняйте предписания дорожных знаков.

«Уважаемые граждане! Переходите проезжую часть только в зоне пешеходных переходов. Не перебегайте дорогу перед близко движущимся транспортным средством, поскольку автомашину, как известно, невозможно остановить мгновенно. В ночное время следует иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Как показывает практика, использование светоотражателей способствует значительному снижению уровня аварийности на дорогах. И  не забывайте регулярно напоминать об этих правилах детям!» - обратились представители ведомства к пешеходам.

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