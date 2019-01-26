ГИБДД призвала псковичей неукоснительно соблюдать ПДД с учетом погодных условий

17:26, 26 января 2019, ПАИ

С учетом складывающихся погодных условий сотрудники Госавтоинспекции Псковской области призывают водителей и пешеходов к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Ведомство напоминает основные правила поведения на дороге в зимнее время:

- соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Фактически превышение скорости косвенно сопровождает все дорожно-транспортные происшествия;

- избегайте резких торможений на скользкой дороге, ведь автомобиль становится тогда неуправляемым;

- не совершайте неожиданных манёвров;

- будьте предельно внимательными в отношении пешеходов. При приближении к пешеходным переходам обязательно снижайте скорость.

- строго выполняйте предписания дорожных знаков.

«Уважаемые граждане! Переходите проезжую часть только в зоне пешеходных переходов. Не перебегайте дорогу перед близко движущимся транспортным средством, поскольку автомашину, как известно, невозможно остановить мгновенно. В ночное время следует иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Как показывает практика, использование светоотражателей способствует значительному снижению уровня аварийности на дорогах. И не забывайте регулярно напоминать об этих правилах детям!» - обратились представители ведомства к пешеходам.