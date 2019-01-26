В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»

15:40, 26 января 2019, ПАИ

УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России». С его помощью каждый гражданин в режиме реального времени имеет возможность сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки. Контактный телефон: (8112) 59-22-33.