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Общество

Дети-сироты из Псковской области отправятся на Фестиваль социальных проектов в Москву

В Псковской области завершился очередной этап межрегионального проекта «Живем по-настоящему», который проводит АНО «Новые технологии развития» при поддержке ПАО «Мегафон». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в нем приняли участие старшие воспитанники и выпускники интернатных учреждений четырех регионов России: Псковской, Новгородской, Московской областей и Красноярского края.

В Псковской области участниками проекта стали 6 социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ребята были вовлечены в проектную и благотворительную деятельность: разрабатывали социально значимые проекты и реализовывали их на территории региона.

Презентация работ состоялась на итоговой региональной конференции в Пскове. Воспитанники интернатов с помощью фотографий, видеозаписей и рассказов представили самые яркие результаты своих инициатив. Среди них специалисты особо отметили проект Бельско-Устьенского интерната. Дети своими руками шили кукол и показывали кукольные спектакли пациентам Детской областной больницы, ветеранам, прихожанам церквей. В общей сложности благополучателями этого проекта стали более 180 человек. Проект Центра помощи детям города Печоры тоже получил самые теплые отклики. Ребята связали и подарили воспитанникам Бобровского детского дома 74 комплекта теплых носков и варежек.

В итоге все шесть проектов Псковской области получили путевку на Фестиваль социальных проектов в Москву. Мероприятие пройдет с 28 февраля по 1 марта. Свои наработки в социальной сфере представят волонтерские команды 17 регионов Российской Федерации сначала в главном офисе проекта «Живем по-настоящему», а затем — в Общественной палате РФ. По итогам фестиваля авторы лучших инициатив получат гранты.

«Псковская делегация будет самой многочисленной, потому что все шесть проектов были признаны общественно-полезными. Ребята гордятся результатами своей работы и хотят продолжать делать доброе дело», — рассказала начальник отдела опеки и попечительства Комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова.

Добавим, что проект «Живем по-настоящему» с 2015 по 2017 год с успехом реализован в 19 регионах России. Его участниками стали более 2,7 тыс человек, 125 специалистов по работе с сиротами, более 120 волонтеров, 86 НКО, реализовано более 100 социально значимых и благотворительных проектов.

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