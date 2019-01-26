С начала ледостава на водоемах Псковской области погибли три человека

16:20, 26 января 2019, ПАИ

С начала ледостава на водоемах Псковской области погибли три человека: один в Пустошкинском районе на Лесном озере и два - в устье реки Великой. Тела двух из них водолазы Аварийно-спасательной службы Псковской области нашли, тело третьего так и не найдено, сообщил Псковскому агентству информации начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Псковской области – главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский.

Он напомнил, что в январе были спасены 4 рыбака – жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые на самодельном аэроботе вышли в Чудское озеро и не смогли сами вернуться. Их эвакуировали на берег и выписали штраф, поскольку их судно имеет особую конструкцию и подлежит регистрации, но соответствующих документов у рыбаков не было.

Игорь Зарытовский напомнил, что специалисты МЧС еженедельно держали на контроле ледовую обстановку и мониторили состояние ледового покрова на реке Великой, Псковском, Теплом и Чудском озерах, на суднах на воздушной подушке проверяя толщину льда. По его словам, результаты разведки от 8 января показали, что в устье Великой при выходе в Псковское озеро толщина льда составляла всего 3-5 см, и под тяжестью судна на воздушной подушке лед ломался. «По последним данным, лед в этих местах - 10-12 см. Мы считаем, что перемещение человека по такому льду безопасно, - отметил собеседник ПАИ. - Долго становилось и Чудское озеро. На расстоянии до 1 км вдоль береговой черты были заломы высотой до 3 метров, многочисленные трещины, которые сейчас затянулись».

Представитель МЧС подчеркнул, что даже после снятия запрета надо перемещаться по льду с осторожностью, поскольку есть подвижки льда, в результате которых образуются трещины до 10 см шириной. «Это неопасно, но идут обильные снегопады, под снегом вода, можно провалиться под лед, - пояснил он. - Поэтому мы советуем рыбакам иметь при себе длинную веревку, не перемещаться плотными группами, идти на небольшом удалении друг от друга, чтобы можно было своевременно оказать необходимую помощь».