0
17:40
Акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове 27 января
16:27
Информационный туристский центр Псковской области подготовил Событийный календарь региона на 2019 год
15:23
Командир Центра показа авиационной техники поблагодарил псковичей за выдвижение «Русских витязей» на премию «Народное признание - 2018»
14:23
Дети-сироты из Псковской области отправятся на Фестиваль социальных проектов в Москву
13:14
Запрет выхода на лед в Псковской области отменен
13:12
Вера Емельянова принимает участие в торжествах по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда
11:38
Благодаря Михаилу Ведерникову новосокольнический пенсионер получил новую квартиру
Еще новости
Общество

С начала ледостава на водоемах Псковской области погибли три человека

С начала ледостава на водоемах Псковской области погибли три человека: один в Пустошкинском районе на Лесном озере и два - в устье реки Великой. Тела двух из них водолазы Аварийно-спасательной службы Псковской области нашли, тело третьего так и не найдено, сообщил Псковскому агентству информации начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Псковской области – главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский.

Он напомнил, что в январе были спасены 4 рыбака – жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые на самодельном аэроботе вышли в Чудское озеро и не смогли сами вернуться. Их эвакуировали на берег и выписали штраф, поскольку их судно имеет особую конструкцию и подлежит регистрации, но соответствующих документов у рыбаков не было.

Игорь Зарытовский напомнил, что специалисты МЧС еженедельно держали на контроле ледовую обстановку и мониторили состояние ледового покрова на реке Великой, Псковском, Теплом и Чудском озерах, на суднах на воздушной подушке проверяя толщину льда. По его словам, результаты разведки от 8 января показали, что в устье Великой при выходе в Псковское озеро толщина льда составляла всего 3-5 см, и под тяжестью судна на воздушной подушке лед ломался. «По последним данным, лед в этих местах - 10-12 см. Мы считаем, что перемещение человека по такому льду безопасно, - отметил собеседник ПАИ. - Долго становилось и Чудское озеро. На расстоянии до 1 км вдоль береговой черты были заломы высотой до 3 метров, многочисленные трещины, которые сейчас затянулись».

Представитель МЧС подчеркнул, что даже после снятия запрета надо перемещаться по льду с осторожностью, поскольку есть подвижки льда, в результате которых образуются трещины до 10 см шириной. «Это неопасно, но идут обильные снегопады, под снегом вода, можно провалиться под лед, - пояснил он. - Поэтому мы советуем рыбакам иметь при себе длинную веревку, не перемещаться плотными группами, идти на небольшом удалении друг от друга, чтобы можно было своевременно оказать необходимую помощь».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове 27 января
26 января 2019
Акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове 27 января
Информационный туристский центр Псковской области подготовил Событийный календарь региона на 2019 год
26 января 2019
Информационный туристский центр Псковской области подготовил Событийный календарь региона на 2019 год
Командир Центра показа авиационной техники поблагодарил псковичей за выдвижение «Русских витязей» на премию «Народное признание - 2018»
26 января 2019
Командир Центра показа авиационной техники поблагодарил псковичей за выдвижение «Русских витязей» на премию «Народное признание - 2018»
Дети-сироты из Псковской области отправятся на Фестиваль социальных проектов в Москву
26 января 2019
Дети-сироты из Псковской области отправятся на Фестиваль социальных проектов в Москву
Запрет выхода на лед в Псковской области отменен
26 января 2019
Запрет выхода на лед в Псковской области отменен
Вера Емельянова принимает участие в торжествах по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда
26 января 2019
Вера Емельянова принимает участие в торжествах по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда
Благодаря Михаилу Ведерникову новосокольнический пенсионер получил новую квартиру
26 января 2019
Благодаря Михаилу Ведерникову новосокольнический пенсионер получил новую квартиру
Александр Котов поздравил с 80-летием вице-спикера областного Собрания четвёртого созыва Леонида Кострицу
26 января 2019
Александр Котов поздравил с 80-летием вице-спикера областного Собрания четвёртого созыва Леонида Кострицу

Идет загрузка...