Международный день без интернета празднуют сегодня

10:01, 27 января 2019, ПАИ

Международный День без интернета отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января, сообщает calend.ru. Главная цель праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом).

Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является «Британский Институт социальных изобретений», а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно – что организаторами Международного дня без интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи.

Ежедневно миллионы людей начинают свое утро с просмотра новостей или почты в интернете, а некоторые находятся там практически круглые сутки, поскольку именно с интернетом связана их работа. Кто-то сидит в чатах, форумах или социальных сетях часами, кто-то смотрит в сети кино или передачи, кто-то что-то там покупает или заказывает, не выходя из дома. Но важно и во всем знать меру, ведь интернет – это не вся жизнь. Тем более, нельзя и отрицать, что «злоупотребление» им приводит к таким последствиям как – бесполезная трата времени и вред для здоровья.

За последние 10 лет не только выросли скорость интернета и количество пользователей, но и появились такие термины, как «кибераддикция», «сетеголизм», «инфомания», «социальная изоляция» и т.п. К сожалению, виртуальная среда оказалась для многих гораздо более комфортной и уютной, нежели реальный мир. А зависимость молодежи от социальных сетей у многих специалистов и родителей вызывает серьезные опасения.

