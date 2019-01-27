Незаконные блокираторы демонтировали на парковке в переулке Машиниста в Пскове

10:16, 27 января 2019, ПАИ

Незаконные блокираторы демонтировали на парковке в переулке Машиниста в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе движения «Убитые дороги».

В августе 2018 года в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» был благоустроен двор № 5 по переулку Машиниста: отремонтирован дворовый проезд, появились пешеходные дорожки и парковка. В октябре неизвестные лица стали использовать земельный участок под новой парковкой между домами № 3 и № 5 как личные парковочные места, установив блокираторы с замками. В результате у жильцов дома пропала возможность пользоваться парковкой, расположенной в их дворе, так как почти все свободные места заняты блокираторами с замками.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ прилегающая территория земельного участка к многоквартирному жилому дому является общим имуществом собственников помещений в данном многоквартирном доме, и вопросы использования данной территории решаются на общем собрании собственников многоквартирного дома. По словам жильцов дома № 5, общее собрание собственников помещений в их многоквартирном доме относительно использования оборудованной парковки автотранспорта не проводилось. Управляющая компания также не располагает сведениями о законности выделения земли под организацию индивидуальных парковочных мест.

Депутат Госдумы Александр Васильев, к которому обратились жильцы по этому вопросу, направил в прокуратуру региона запрос с просьбой провести проверку законности организации индивидуальных парковочных мест и демонтировать их в случае незаконности.

Прокурорская проверка показала, что неустановленные жильцы домов №3 и №5 самовольно, без согласования с органами местного самоуправления, на земельном участке, который является собственностью города, организовали стоянку машин с использованием блокираторов с замками. Всего предприимчивые жильцы организовали 14 парковочных мест.

17 января блокираторы были демонтированы.