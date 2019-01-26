0
18:05
Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников
17:29
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
09:19
Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание
13:00
История одного банкротства
11:17
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
10:36
Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове
19:30
В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
Еще новости
Происшествия

Появилось видео катастрофы Ту-22М3 в Мурманской области (ВИДЕО)

Очевидец катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области поделился видеозаписью происшествия. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». На кадрах видно, как при приземлении самолет разломился пополам и загорелся (1:20).

Ту-22М3 разбился 22 января около 13:40 по московскому времени, когда заходил на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее. Четвертый в тяжелом состоянии эвакуирован в Москву.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников
26 января 2019
Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
24 января 2019
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание
24 января 2019
Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание 2
История одного банкротства
23 января 2019
История одного банкротства 2
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
23 января 2019
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове
23 января 2019
Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове 3
В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
18 января 2019
В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова
17 января 2019
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова

Идет загрузка...