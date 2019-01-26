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Пскович ограбил жителя Колпино на 300 тысяч рублей

Пскович силой отобрал у жителя Колпино 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Поздно вечером 21 января в полицию обратился 31-летний начальник производства в ООО «ЖБИ-Металлострой» с заявлением о том, что в тот день около 17:00 в его квартиру на Заводском проспекте в Колпино проникли неизвестные, которые, применив физическую силу, похитили наручные часы, кожаную сумку, солнцезащитные очки, два смартфона, ключи от машины и от квартиры матери, а также кошелёк с 200 тысячами рублей. Общая сумма ущерба составила 295 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж».

25 января сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 43-летнего уроженца Пскова, похищенное частично изъято.

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