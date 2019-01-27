0
13:07
Псковскому приюту для животных «Лесопилка» срочно необходимо продовольствие
12:56
До -25 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
12:02
Иван Цецерский об уборке Пскова от снега: Коммунальщики в обмороке
09:30
Блокадный хлеб смогут попробовать псковичи
17:40
Акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове 27 января
16:27
Информационный туристский центр Псковской области подготовил Событийный календарь региона на 2019 год
15:23
Командир Центра показа авиационной техники поблагодарил псковичей за выдвижение «Русских витязей» на премию «Народное признание - 2018»
Еще новости
Общество

Границы рыбоводных участков определят в Псковской области 12 февраля

12 февраля в 14:30 в Пскове на улице Некрасова, 23 (флигель) состоится заседание комиссии по определению границы рыбоводных участков, расположенных на территории Псковской области по списку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Планируется рассмотреть следующие участки: озёра Боровец и Щедино в Новосокольническом районе, озеро Лучно в Порховском районе, озеро Перетёс в Островском районе, участок акватории озера Велье в Опочецком районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковскому приюту для животных «Лесопилка» срочно необходимо продовольствие
27 января 2019
Псковскому приюту для животных «Лесопилка» срочно необходимо продовольствие
До -25 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
27 января 2019
До -25 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Иван Цецерский об уборке Пскова от снега: Коммунальщики в обмороке
27 января 2019
Иван Цецерский об уборке Пскова от снега: Коммунальщики в обмороке
Блокадный хлеб смогут попробовать псковичи
27 января 2019
Блокадный хлеб смогут попробовать псковичи
Акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове 27 января
26 января 2019
Акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове 27 января
Информационный туристский центр Псковской области подготовил Событийный календарь региона на 2019 год
26 января 2019
Информационный туристский центр Псковской области подготовил Событийный календарь региона на 2019 год 1
Командир Центра показа авиационной техники поблагодарил псковичей за выдвижение «Русских витязей» на премию «Народное признание - 2018»
26 января 2019
Командир Центра показа авиационной техники поблагодарил псковичей за выдвижение «Русских витязей» на премию «Народное признание - 2018»
Дети-сироты из Псковской области отправятся на Фестиваль социальных проектов в Москву
26 января 2019
Дети-сироты из Псковской области отправятся на Фестиваль социальных проектов в Москву

Идет загрузка...