Границы рыбоводных участков определят в Псковской области 12 февраля

12:24, 27 января 2019, ПАИ

12 февраля в 14:30 в Пскове на улице Некрасова, 23 (флигель) состоится заседание комиссии по определению границы рыбоводных участков, расположенных на территории Псковской области по списку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Планируется рассмотреть следующие участки: озёра Боровец и Щедино в Новосокольническом районе, озеро Лучно в Порховском районе, озеро Перетёс в Островском районе, участок акватории озера Велье в Опочецком районе.