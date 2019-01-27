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Общество

Германия выделит блокадникам Ленинграда 12 млн евро

Германия выделяет 12 млн евро на модернизацию больницы для ветеранов войны и создание германо-российского центра встреч в Санкт-Петербурге, акция приурочена к 75-летию со дня окончания блокады Ленинграда, говорится в совместном заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса и его российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы, главы МИД Германии и Российской Федерации, приветствуем решение германского правительства, которое основано на признании ответственности совершенной несправедливости, сделать добровольный гуманитарный жест по отношению к жертвам блокады, которые еще живы, в форме помощи на 12 миллионов евро для модернизации больницы для ветеранов войны и создания германо-российского центра встреч для представителей российской и немецкой общественности и жертв блокады в Санкт-Петербурге», - отмечается в совместном заявлении.

Министры подчеркнули, что эта акция «улучшит качество жизни жертв блокады» и будет способствовать историческому примирению между странами и укрепит двухсторонние отношения.

По словам Мааса, этот символический жест даст сигнал тому, что «подобное никогда не должно повториться».

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