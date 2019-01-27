Владимир Путин подписал указ о переименовании военных кафедр
Президент Владимир Путин поручил привести в соответствие с законом подписанные им акты, касающиеся военных кафедр, сообщает «Российская газета».
Напомним, что летом Владимир Путин подписал закон, по которому военные факультеты при вузах будут называться военными учебными центрами.
Сейчас глава государства постановил заменить в подписанных им ранее документах слова «военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования» на фразу «военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования».