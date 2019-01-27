Пушкинский заповедник собирает заявки на ХХII Февральские музейные чтения памяти Семёна Гейченко

13:37, 27 января 2019, ПАИ

Пушкинский заповедник собирает заявки на ХХII Февральские музейные чтения памяти Семёна Гейченко, которые пройдут в Пушкинских Горах с 13 по 16 февраля. Об этом сообщается на сайте музея-заповедника.

«Заявленная тематика чтений ставит задачу рассмотреть роль литературных музеев-заповедников и музеев в России в эпоху быстро меняющихся социальных систем, развития науки, образования, искусства, что, естественно, отразилось на всём характере отечественной культуры. Неслучайно целая плеяда писателей, художников, артистов, историков и филологов вместе с музейными сотрудниками участвовали в жизни и становлении литературных музеев, укрепляя духовно-просветительную роль музеев», - отметили организаторы чтений.

Для обсуждения предлагаются следующие темы: литературные музеи-заповедники и музеи – хранители культурных традиций; литературные музеи и современный литературный процесс; «И вот общественное мненье!.. И вот на чём вертится мир!» – литературные музеи как инструмент культурной идентификации индивидуумов и социума; история литературных музеев-заповедников и музеев как документ эпохи: реальность – литература – литературный музей; музейный предмет в литературном музее; музейные и парковые экспозиции в литературных музеях-заповедниках и музеях; участие деятелей культуры России в развитии литературных музеев-заповедников и музеев.

«Будем признательны за доклады на тему: С.С. Гейченко, Пушкинский Заповедник в архивных документах и личных воспоминаниях; С.С. Гейченко и его окружение. Возможен мотивированный выход за тематические рамки», - уточнили в музее.

Регламент выступления: сообщение – 10 минут, доклад – 20 минут. Заседания будут проходить в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах 14 – 15 февраля 2019 года. Музей-заповедник обеспечивает доставку иногородних участников 13 февраля по маршруту Псков (ж/д вокзал) – Пушкинские Горы и 16 февраля по маршруту Пушкинские Горы – Псков (ж/д вокзал) и предоставляет льготное проживание в гостевом доме (1000 рублей в сутки). Оплата командировочных расходов за счёт направляющей стороны.

Для участия в конференции необходимо до 5 февраля предоставить заявку по прилагаемой форме на адрес электронной почты planpg12@mail.ru. Телефон: 8 (81146) 2-28-77. Выходные дни для переговоров - понедельник, вторник.