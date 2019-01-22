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Спорт

Псковская область заняла 22 место в рейтинге футбольных регионов России

Псковская область заняла 22 место в рейтинге футбольных регионов России, составленных изданием «Спорт-Экспресс». Авторы рейтинга учли места рождения всех футболистов премьер-лиги, ФНЛ и всех пяти зон (групп) ПФЛ. В рейтинг не вошли игроки молодежных составов клубов РПЛ, но попали игроки вторых команд («Зенит-2», «Спартак-2», «Краснодар-2», и так далее).

В Псковской области родились 32 игрока профессиональных лиг и ни одого, играющего в РПЛ.

Первое место в рейтинге заняла Москва подарила стране 198 игроков, играющих в профессиональных лигах, и 42 игрока РПЛ. На втором месте – Краснодарский край, на третьем – Санкт-Петербург.

Также выяснилось, что в России есть регионы, в которых не родилось ни одного футболиста, подходящего под параметры рейтинга: Тыва, Севастополь, Горный Алтай, Магаданская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий АО.  

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