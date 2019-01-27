0
17:25
Работу над документальным фильмом завершили сотрудники Пушкинского заповедника
11:27
Сегодня на сцене театра в Пскове покажут спектакль «Каштанка»
16:27
Информационный туристский центр Псковской области подготовил Событийный календарь региона на 2019 год
16:51
Дорога перемен
21:17
Псковские археологи установили сплав височного кольца, найденного на Мстиславском раскопе
18:06
Дмитрий Месхиев занял пост советника губернатора Ленинградской области по культуре
11:13
Кинопремьеры недели: «Море соблазна», «Холмс & Ватсон» и главный претендент на Оскар
Еще новости
Культура

Хор Валаамского монастыря выступит в Пскове 29 января

29 января в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии выступит хор Валаамского монастыря с рождественской программой «Свет Христов просвещает всех», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филармонии.

«Древние распевы, которыми славится Валаамский монастырь, погрузят слушателя в первые века христианства, откуда берет истоки знаменный, или как теперь его называют на острове, валаамский распев, – сообщили в пресс-службе. – Мы окажемся в Греции, Сербии, Болгарии, Грузии, Аргентине – зрители услышат, как хвалят Господа в этих странах в праздник Рождества. Прозвучат редко исполняемые произведения – «Ave Maria» А. Пьяцоллы и «Паломничество» А. Рамиреса (больше известная нашему зрителю как мелодия из передачи «В Мире Животных» в исполнении оркестра Поля Мориа)».

В концерте прозвучат произведения Чеснокова, Рахманинова, а также сочинения, написанные специально для рождественской программы руководителем хора – Александром Бордаком. Также в поэтической форме будут представлены переводы музыкальных произведений на иностранных языках.

Хор Валаамского монастыря официально создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора и является церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в Патриарших богослужениях на Валааме. Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание посредством создания музыкально-поэтических, исторических, мемориальных тематических программ.

Купить или забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Работу над документальным фильмом завершили сотрудники Пушкинского заповедника
27 января 2019
Работу над документальным фильмом завершили сотрудники Пушкинского заповедника
Сегодня на сцене театра в Пскове покажут спектакль «Каштанка»
27 января 2019
Сегодня на сцене театра в Пскове покажут спектакль «Каштанка»
Информационный туристский центр Псковской области подготовил Событийный календарь региона на 2019 год
26 января 2019
Информационный туристский центр Псковской области подготовил Событийный календарь региона на 2019 год 1
Псковские археологи установили сплав височного кольца, найденного на Мстиславском раскопе
24 января 2019
Псковские археологи установили сплав височного кольца, найденного на Мстиславском раскопе 2
Дмитрий Месхиев занял пост советника губернатора Ленинградской области по культуре
24 января 2019
Дмитрий Месхиев занял пост советника губернатора Ленинградской области по культуре 6
Дмитрий Месхиев пояснил, почему в программе Пушкинского театрального фестиваля так много спектаклей с пометкой 18+
23 января 2019
Дмитрий Месхиев пояснил, почему в программе Пушкинского театрального фестиваля так много спектаклей с пометкой 18+ 5
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
22 января 2019
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
Новая встреча из цикла «Встречаем Ганзейский фестиваль» прошла в Пскове
21 января 2019
Новая встреча из цикла «Встречаем Ганзейский фестиваль» прошла в Пскове

Идет загрузка...