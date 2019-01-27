Работу Бэнкси на двери украли в Париже

16:16, 27 января 2019, ПАИ

Неизвестные похитили из концертного зала «Батаклан» работу художника стрит-арта Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже 2015 года и выполненную на одной из дверей здания, сообщает ТАСС.

«Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси, символ размышления, которая принадлежала всем: приезжим, парижанам, гражданам мира, - была похищена», - указывается в сообщении. Как отмечается, художник разместил свою работу на двери запасного выхода из «Батаклана», следуя «своему выбору уличного художника» и желая выразить дань уважения и поддержку.

«Суть городского искусства состоит в том, чтобы оживить произведение в конкретной среде, и мы убеждены, что это произведение имело смысл только в этом месте, потому мы хотели его оставить в свободном доступе на улице», - отмечается в заявлении.

Преступники попали на камеры видеонаблюдения, на месте преступления найдена отвертка. Правоохранительные органы возбудили дело по факту «кражи со взломом».

Работа была выполнена в конце июня 2018 года. На черной двери белой краской Бэнкси изобразил силуэт в балахоне, который склонил голову вниз.