Специалисты рассказали, как защитить смартфон во время морозов

15:47, 27 января 2019, ПАИ

Специалисты поделились с пользователями советами, которые помогут защитить смартфон от некоторых неисправностей и повреждений во время морозов. Все комплектующие смартфонов могут работать на морозе так же, как и при нормальной температуре. Все, кроме аккумулятора – литийионные батареи имеют в своем составе водосодержащий электролит, который может замерзать и снижать энергоемкость.

Избежать замерзания батареи можно с помощью правильной переноски гаджета: лучше всего держать его во внутреннем кармане куртки и не доставать надолго, чтобы не подвергать резким перепадам температур. Можно утеплить устройство с помощью силиконового чехла. У этого материала очень низкая теплопроводность, что в зимних условиях позволит пользоваться гаджетом немного дольше. Тогда он не будет отключаться при низкой температуре, пишет Life.

По приходу домой с улицы не следует сразу ставить смартфон на зарядку, так как это негативно сказывается на долговечности аккумулятора. Рекомендуется подождать около часа, когда устройство нагреется.