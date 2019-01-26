Великолучанин, обокравший приятеля, получил год тюрьмы

17:28, 27 января 2019, ПАИ

В Псковской области осужден великолучанин, обокравший приятеля, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что потерпевший спал и не наблюдал за его действиями, подошёл к компьютерному столу и отсоединил провода от системного блока, после чего вынес его из квартиры. Обвиняемый с похищенным имуществом скрылся с места преступления.

Суд назначил подсудимому наказание в виде года лишения свободы. Отбывать назначенный срок виновному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.