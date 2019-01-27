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Общество

Более 2 млн рублей получили сотрудники великолукских предприятий, которым задерживали зарплату

За 2018 год прокуратура Великих Лук выявила 146 нарушений трудового законодательства в части оплаты труда: 11 руководителей предприятий привлечены административной ответственности за нарушения действующего законодательства, в суд направлено 67 заявлений о взыскании заработной платы. По результатам мер прокурорского реагирования работникам выплачено более 2 миллионов рублей, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

Наиболее распространенным нарушением в части оплаты труда является задержка выплаты причитающихся сумм работникам при их увольнении. Также зачастую при приеме работника на работу ему на руки не выдается трудовой договор, в связи с чем, работник точно не знает ни размер своего оклада, ни какие поощрительные и стимулирующие выплаты ему причитаются. На многих предприятиях ежемесячно не выдаются расчетные листки в которых работодатель должен отражать сведения о составных частях заработной платы, причитающейся работнику за соответствующий период, о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении или других выплат, причитающихся работнику, о размерах и об основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

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