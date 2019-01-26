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Великолучанин обокрал девушку, с которой познакомился в баре

30-летний житель Великих Лук, обокравший новую знакомую, получил наказание в виде 260 часов обязательных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

30 марта 2018 молодой человек познакомился в великолукском кафе-баре «7 Пятниц» с женщиной, затем проводил ее до дома. Оказавшись в квартире потерпевшей, он воспользовался тем, что девушка уснула, и похитил ноутбук и мобильный телефон на общую сумму 34 тысячи 85 рублей.

В ходе следствия молодой человек признал свою вину в совершении преступления, раскаялся в содеянном и полностью возместил потерпевшей причиненный преступлением ущерб. Уголовное дело в отношении гражданина прекращено с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей, который он должен был выплатить в течение двух месяцев со дня вступления постановления суда в законную силу.

Поскольку в установленный срок судебный штраф им не был оплачен, в ноябре 2018 года судом предыдущее судебное решение о прекращении уголовного дела и применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа было отменено, а материалы уголовного дела были направлены судом в орган следствия для дальнейшего производства в общем порядке и привлечения лица, совершившего данное преступление, к уголовной ответственности. В декабре 2018 года уголовное дело в отношении него направлено в суд с обвинительным заключением для рассмотрения в особом порядке судебного разбирательства. Приговором Великолукского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ.

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