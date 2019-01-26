55-летний житель Великих Лук незаконно хранил дома три ружья
55-летний житель Великих Лук обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.
В апреле 2018 года сотрудники полиции изъяли дома у мужчины три ружья, переделанные самодельным способом и пригодные для стрельбы. За совершение этого преступления предусмотрены альтернативные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3-х месяцев либо без такового.