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Общество

Международный день защиты персональных данных отмечается 28 января

Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day), в некоторых странах этот праздник называется Днем конфиденциальности. Как пишет сalend.ru, он был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в Интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

Решение отмечать день защиты персональных данных 26 апреля 2006 года принял комитет министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».  Этот документ стал первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия «персональные данные.

Основными принципами обработки и защиты персональных данных, предлагаемыми конвенцией, стали добросовестность и законность получения и обработки персональных данных; хранение персональных данных для определенных и законных целей и не использование их способом, не совместимым с этими целями.

Международное сообщество пришло к выводу, что конвенция должна остаться простым, кратким и технологически нейтральным инструментом, в то же время, признавая новые характеристики современных и будущих технологий.

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