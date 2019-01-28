4 аварийных дома будут снесены в Печорах по требованию прокурора

11:14, 28 января 2019, ПАИ

По требованию прокуратуры суд обязал администрацию Печорского района снести 4 аварийных дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2018 годах» 4 дома в Печорах были признаны аварийными, расселены и подлежали сносу в 4-м квартале 2017 года. Однако до настоящего времени они не снесены.

Кроме того, считают в прокуратуре, аварийные дома ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территории. Наличие свободного доступа в аварийные жилые дома не исключает возможность совершения правонарушений в данных помещениях, в том числе, поджога, создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, опасность для сохранности имущества, а также не соответствуют общегосударственным принципам противодействия терроризму.