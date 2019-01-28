Гендиректор в Пскове получает на 91 тысячу меньше московского коллеги

11:49, 28 января 2019, ПАИ

Генеральный директор в Пскове в среднем получает 169 тысяч рублей, а его московский коллега может рассчитывать на заработок в 260 тысяч рублей в месяц, сообщает Superjob.

У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Тверь – 187 тысяч рублей, Великий Новгород – 169 тысяч рублей, Смоленск – 169 тысяч рублей в месяц.

В обязанности генерального директора входит разработка комплексной стратегии развития; руководство производственно- хозяйственной и финансово-экономической деятельностью; обеспечение высокого качества и конкурентоспособности продукции/услуг; внедрение прогрессивных форм организации труда; утверждение бюджета и контроль финансовых потоков компании; взаимодействие с государственными структурами и органами власти; создание безопасных и благоприятных условий труда, соблюдение требований законодательства по охране окружающей среды; организация, контроль, оптимизация бизнес-процессов компании.

Для того чтобы стать генеральным директором, необходимо высшее образование; знание законодательных и нормативных правовых актов; знание основ трудового законодательства и норм охраны труда; отличные знания и навыки в области стратегического и тактического менеджмента, финансового менеджмента, маркетинга, экономики предприятия, управления персоналом; хорошие навыки бюджетирования; отличные переговорные навыки, опыт ведения переговоров на уровне первых лиц компаний; опыт взаимодействия с государственными структурами и органами власти; опыт руководящей работы от 3 лет.