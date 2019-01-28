В атмосферу блокадного Ленинграда смогли погрузиться псковичи во время акции «Хлеб той зимы»

13:45, 28 января 2019, ПАИ

В день 75-летия полного освобождения города Ленинграда от блокады уже в четвертый раз в Пскове прошла акция «Хлеб той зимы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Сквер на пересечении улиц Пушкина и Ленина на несколько часов превратился в улицу блокадного города, где можно было больше узнать о героизме жителей Ленинграда. Участники акции читали информационные материалы о «дороге жизни», нормах выдачи хлеба, а также о продовольственном обозе, отправившемся из Псковского партизанского края в Ленинград в 1942 году. Всем желающим волонтеры помогали выписывать именные хлебные карточки, по которым можно было попробовать кусочек хлеба, испеченного по блокадному рецепту.

Понять ценность 125 грамм хлеба помогали этюды, исполненные обучающимися Псковского областного колледжа искусств. «Украденная перед самым пунктом выдачи хлеба хлебная карточка, обморочное состояние от голода — все это характеризовало каждый день, прожитый в блокадном Ленинграде, но город смог дождаться прорыва блокады благодаря мужеству всех его жителей», - отметили в пресс-службе.

Каждый год организаторами акции выступают псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден». В 2019 году акцию поддержали комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, типография «Псковское возрождение», военно-патриотический центр «Патриот» и мастерская «Хлебный хутор».

К проведению акции в этом году также присоединились Великие Луки, Печорский, Порховский, Новоржевский, Дновский, Невельский, Псковский и Опочецкий районы.