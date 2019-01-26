Двое жителей Плюссы отравились угарным газом на пожаре из-за курения

09:37, 28 января 2019, ПАИ

26 января в 20:56 в Плюссе в доме на улице Железнодорожной в двухкомнатной квартире сгорели постельные принадлежности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 66-летняя хозяйка квартиры и 41-летний мужчина доставлены в областную больницу с отравлением угарным газом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

6 пожаров в субботу произошли из-за неисправности или перекала печи. Так, в 6:10 в Дновском районе в деревне Выскодь в бане сгорела кровля, строение выгорело изнутри. В 10:05 в Пыталово на улице Советской в жилом доме на крыше обгорел утеплитель трубы дымохода. В 17:28 в Порхове на улице Загородной, в 18:30 в Опочке в Пролетарском переулке и в 19:34 в Пскове в переулке Историческом горели бани. В 17:50 в Печорах на улице Вокзальной выгорел гараж, огонь уничтожил также мопед «Альфа».

Неосторожное обращение с огнём привело к 3 пожарам. В 12:15 Пыталово на улице Белой в однокомнатной квартире огонь повредил стены и пол, закопчен потолок. Были эвакуированы 10 человек. В 19:55 в Дедовичах на улице Иванова в нежилом строящемся доме сгорела кровля. В 21:39 в Гдовском районе в деревне Замежничье пожар случился в бесхозном строении.

27 января в 1:08 в Плюсском районе в деревне Лышницы в жилом доме обгорел туалет. В 22:06 в Палкинском районе в деревне Вандышы из-за короткого замыкания электропроводки сгорел жилой дом. Спасены две хозяйственные постройки.

28 января в 0:59 в Великих Луках на улице Водной в бане сгорела кровля по всей площади. Причиной пожара стало нарушение правил при эксплуатации печи. Спасен жилой дом.