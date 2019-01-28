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Общество

Зоозащитники срочно ищут новых хозяев для пса Лютика из неофициального зооприюта в Гдовском районе

Псковские зоозащитники срочно ищут передержку или новый дом одному из обитателей неофициального приюта для бездомных животных «Волшебный дом», организованного в деревне Прибуж Гдовского района.

Как сообщила Псковскому агентству информации волонтёр Юлия Петрова, пёс Люциан (или Лютик) ранее был забран от хозяев, которые не заботились о нем должным образом. Кураторы из Ленинградской области вылечили собаку, откормили, построили будку, но Лютик не смог ужиться с другими животными и отказывался идти в дом. «Было принято решение искать приют, и вот, видимо, судьба решила поглумиться над и так настрадавшимся псом. Он отправился в «Волшебный дом». Эту историю мне рассказала женщина, которая спасла его однажды и думала, что спасет вновь, так как искренне верила в слова Юлии Чевордаевой, которая обещала заботиться о животном», - пояснила Юлия Петрова и отметила, что каждый месяц на карту жительницы деревни Прибуж поступали деньги на содержание Лютика.

На данный момент он находится на привязи возле дома Юлии Чевордаевой, которая покинула гдовскую деревню. За оставшимися там животными ухаживает её свекровь, уточнила Юлия Петрова.

«Мальчишке очень нужна передержка или сразу новый дом, где его будут любить. Лютик - безумно нежный и ласковый пес. С виду очень и очень серьезный, но это лишь маска, которую он с радостью срывает в тот миг, когда начинает лизать руки», - отметила волонтер. Возраст собаки - около 7 лет. По словам зоозащитников, пёс уравновешенный и дружелюбный, но будет требовать более тщательного ухода в первые месяцы, так как необходимо восстановить здоровье (истощение). Также он будет хорошим охранником, звонко лает.

Человеку, который сможет забрать Лютика или других животных из «Волшебного дома», будет оказана вся необходимая помощь. Подробности по телефону: 8(911)-397-65-56 (Юлия Петрова).

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