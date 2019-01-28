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Общество

Пять человек пострадали в ДТП в Псковской области за минувшие выходные

За минувшие выходные, 26 и 27 января, в Псковской области произошли пять ДТП, в которых пострадали пять человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по региону.

В частности, 26 января в 17:30 в Стругах Красных у дома № 40 на улице Промышленной 68-летний водитель «Рено Меган», разворачиваясь, не уступил дорогу «Лада RSO», которой управлял 23-летний молодой человек. В результате автомобили столкнулись. В аварии пострадал водитель «Рено», он помещён в больнице.

В 20:30 в Пскове у дома № 42 на улице Коммунальной неустановленный водитель сбил 29-летнего пешехода, который шел по придомовой территории. Пешеход с полученными травмами был госпитализирован, водитель скрылся с места ДТП.

27 января 14:23 на 2-м километре Северного обхода Пскова 46-летний водитель автобуса «Ютонг» врезался в движущийся впереди КАМАЗ, которым управлял 55-летний мужчина. В результате аварии пострадала 36-летняя пассажирка автобуса, медицинская помощь не потребовалась.

В 16:30 в Великих Луках у дома № 6 на улице Лизы Чайкиной на нерегулируемом пешеходном переходе неустановленный водитель сбил 92-летнюю пенсионерку. Женщину с полученными травмами доставили в центральную городскую больницу.

Кроме того, в тот же день в 17:30 в Великолукском районе на 300-м километре трассы Шимск -Великие Луки 35-летняя женщина за рулем «Ниссан Ноте» потеряла управление, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП 59-летняя пассажирка получила травмы, госпитализация не потребовалась.

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