«Ладу Гранту» арестовали приставы у порховича за долг по кредиту

16:40, 28 января 2019, ПАИ

В Порховском районе приставы арестовали у местного жителя автомобиль «Лада Гранта» за долг по кредиту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

В октябре 2018 приставы возбудили исполнительное производство в отношении мужчины. Сумма его задолженности перед кредитным учреждением составляет 213 тысяч 619 рублей. Житель Порховского района приобрел в кредит автомобиль, а расплатиться за него не смог.

Как отметили в ведомстве, ни наложение ареста на денежные средства на банковских счетах, ни запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства не подействовали на должника. Позже приставы выяснили, что у мужчины имеется «Лада Гранта» 2014 года выпуска. В связи с тем, что машина находится в залоге у банка, специалисты решили связаться со взыскателем по вопросу ареста и передачи ему имущества должника. Машину арестовали и доставили в Псков, по месту регистрации кредитной организации, которая выдавала должнику кредит.