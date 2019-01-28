До 0 поднимется температура воздуха в Псковской области 29 января
29 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -7 до -12 градусов, днем - от 0 до -5.
Прогнозируется ветер южного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.