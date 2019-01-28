Hyundai сбил женщину с ребёнком на улице Леона Поземского в Пскове

10:39, 28 января 2019, ПАИ

Сегодня, 28 января, в 8:00 в Пскове у дома 64 на улице Леона Поземского 48-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe наехал на 9-летнего мальчика и его 30-летнюю мать. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГИБДД УМВД по городу Пскову, по предварительным данным, мать с сыном переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате мальчика отбросило на автомобиль Mercedes, который остановился во встречном направлении.

Ребёнка госпитализировали с предварительным диагнозом «перелом коленного сустава справа», у его матери – ушиб коленного сустава. Водитель Hyundai Santa Fe был трезв.