Повторно севших за руль нетрезвыми великолучан задержала полиция

14:44, 28 января 2019, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала двух нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 26 января вечером у дома по проспекту Гагарина стражи порядка остановили гражданина, который ехал на мотоцикле «Урал». Выяснилось, что 29-летний житель Великолукского района находится в нетрезвом состоянии. 27 января ночью на этом же проспекте полиция остановила «БМВ». Иномаркой управлял 27-летний великолучанин, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.