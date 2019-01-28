Рекордный процент резюме Татьян на Северо-Западе зафиксирован в Псковской области

15:28, 28 января 2019, ПАИ

За последние три месяца в Северо-Западном федеральном округе 4,3% «женских» резюме, размещенных на hh.ru, принадлежит Татьянам. Рекордный процент резюме Татьян зафиксирован в Псковской и Ленинградской областях – 5,1% и 5% соответственно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе HeadHunter по Северо-Западу. Третье место в рейтинге регионов Северо-Запада заняла Республика Коми – 4,9%. Меньше всего резюме Татьян оказалось в Санкт-Петербурге и Мурманской области (по 3,9%).

Исследование аналитиков HeadHunter было приурочено к Дню студента 25 января, который также является Татьяниным днем. В 2018 году в Псковской области среди всех опубликованных вакансий на hh.ru 8% предназначалось для студентов и начинающих специалистов. За последние полгода чаще всего рассматривали соискателей без опыта на позиции в сферах продаж (45% от всех предложений о работе в профобласти «Начало карьеры, студенты» в августе 2018 года – январе 2019) и консультирования (14%). В пятерку лидеров по спросу у работодателей также вошли специалисты из профобластей искусства, развлечений, масс-медиа (11%), финансов, банков и инвестиций (10%) и индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны – 8%). Нужны рынку труда начинающие специалисты из сфер транспорта, логистики и информационных технологий, интернета, мультимедиа, а также административный персонал.

Что касается компаний, которые чаще готовы предложить молодым специалистам работу, активнее других проявляют себя работодатели из сфер услуг для бизнеса (20%), розничной торговли (16%) и информационных технологий (9%). В топ отраслей, нуждающихся в работниках, также вошли финансовый сектор, телекоммуникации, связь и гостиницы, рестораны, общепит.

Доля резюме соискателей в профобласти «Начало карьеры, студенты» в 2018 году Псковской области составила 15%. В плане трудоустройства наиболее популярны среди студентов сферы продаж (39%), консультирования (24%) и административные позиции (19%). Активно размещают резюме молодые специалисты в отрасли информационных технологий, интернета, мультимедиа (17%), откликаются на вакансии в сферах искусства, развлечений, масс-медиа и производства (по 14%); выражают готовность работать в маркетинге, рекламе, PR и индустрии гостеприимства (по 13%). При этом начинающие специалисты чаще указывают в резюме следующие ключевые навыки: владение ПК (12%), работу в команде и грамотную речь (по 7%) и деловое общение (5%).

Уровень конкуренции на рынке труда среди студентов и начинающих специалистов в Псковской области соответствует норме. В среднем на одну вакансию в декабре приходилось 5,2 резюме – и это один из самых низких показателей по регионам Северо-Запада.

В ходе исследования были проанализированы 50 тыс. 54 вакансии и 253 тыс. 460 резюме, созданных на портале hh.ru работодателями и соискателями в регионах СЗФО в профобласти «Начало карьеры, студенты» в период с 1 января 2018 по 17 января 2019 года.