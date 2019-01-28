Новые компьютеры получат школы Псковской области до 2024 года

11:42, 28 января 2019, ПАИ

До 2024 года все школы Псковской области должны получить новую компьютерную технику. Такое дополнение предлагается внести в государственную программу «Развитие образования в Псковской области на 2014-2020 годы». Об этом сообщил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов в ходе заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов пояснил, что внести изменения в программу необходимо поскольку изменился паспорт федерального проекта и Псковской области выделены дополнительные средства.

Он напомнил, что до 2021 года в регионе появится несколько новых детских садов, в этом году запланировано построить семь, благодаря чему в Пскове, Псковском районе и Великих Луках появится более 3 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Кроме того, в программу развития образования была включена проектировка школ. В этом году 1 сентября откроется новая школа в Дно. По словам Александра Седунова, есть необходимость построить еще по одной новой школе в Пскове и Гдове.

Члены Комитета одобрили изменения в госпрограмму и рекомендовали принять их на сессии.