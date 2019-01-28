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Общество

Спектакль «Смотритель» покажет в Пскове Великолукский драматический театр 17 февраля

17 февраля в 18:00 в рамках обменных гастролей Псковского академического театра драмы и Великолукского драматического театра в Пскове, которые приурочены к Пушкинскому фестивалю, великолучане представят спектакль по мотивам произведений А. С. Пушкина и Н. М. Карамзина «Смотритель». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, 19 февраля Псковский театр в Великих Луках покажет «Ревизора».

Московский режиссер Юрий Печенежский уже знаком псковскому зрителю по спектаклю «Пиковая дама». «Смотритель», поставленный им в великолукском театре - это сценическая версия всем известного произведения А. С.Пушкина «Станционный смотритель». Спектакль «Смотритель» был задуман еще в прошлом году в Пскове, где режиссер работал над «Пиковой дамой». В Великие Луки Юрий Печенежский приехал со своей командой: художником Ольгой Богатищевой и художником по свету Максимом Бирюковым.

«Мы с художником наметили атмосферные вещи, штрихи и образы, которые не являют собой чего-то архитектурного, а больше работают на восприятие», - рассказал режиссер о процессе работы над спектаклем.

Продолжительность спектакля 1 час 30 минут без антракта. Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет. Билеты можно приобрести в кассе театра или на сайте.  

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