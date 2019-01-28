Федерация тяжелой атлетики Псковской области подтвердила членство во всероссийской федерации
Псковская региональная федерация тяжелой атлетики подтвердила членство в Федерации тяжелой атлетики России, сообщает на своей странице в Facebook президент Псковской региональной федерации, основатель спортивного клуба «Пауэр» Игорь Цветков.
Он отметил, что начинается процедура аккредитации. Напомним, Игорь Цветков ведет книжную летопись тяжелой атлетики, является автором книги «Российская штанга на весах времени», работает учителем физической культуры в школе №16 города Пскова.