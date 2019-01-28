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Культура

Некоммерческие организации Псковской области могут получить федеральные средства на творческие проекты

Некоммерческие организации Псковской области могут получить федеральные средства на творческие проекты, сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по культуре. 

Конкурс проводит Министерство культуры РФ в рамках реализации нацпроекта «Культура». Поддержку получат 100 творческих региональных проектов. Каждый из них должен быть направлен на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России, на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.

Заявки принимаются до 1 марта. Объем средств федерального бюджета, расходуемых на каждый творческий проект, должен составлять в пределах 3 млн рублей. В приоритете будут проекты, имеющие межрегиональный характер.

Нормативные документы и подробная информация о конкурсе - здесь.

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