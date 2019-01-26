Ограбивших прохожего псковичей задержала полиция

13:00, 28 января 2019, ПАИ

В Пскове полиция по «горячим следам» задержала двух молодых людей, ограбивших прохожего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 января около 1:00 по улице Пароменской шел мужчина, на которого неожиданного напали двое незнакомцев. Они нанесли прохожему несколько ударов, отобрали сумку с документами и 10 тысячами рублей, после чего скрылись.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову совместно с экипажами патрульно-постовой службы задержали подозреваемых. Ими оказались безработный 19-летний пскович и 25-летний житель Псковского района, оба ранее судимые. В ходе обыска часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.