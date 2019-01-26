0
18:05
Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников
17:29
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
09:19
Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание
13:00
История одного банкротства
11:17
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
10:36
Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове
19:30
В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
Еще новости
Происшествия

Ограбивших прохожего псковичей задержала полиция

В Пскове полиция по «горячим следам» задержала двух молодых людей, ограбивших прохожего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 января около 1:00 по улице Пароменской шел мужчина, на которого неожиданного напали двое незнакомцев. Они нанесли прохожему несколько ударов, отобрали сумку с документами и 10 тысячами рублей, после чего скрылись.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову совместно с экипажами патрульно-постовой службы задержали подозреваемых. Ими оказались безработный 19-летний пскович и 25-летний житель Псковского района, оба ранее судимые. В ходе обыска часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников
26 января 2019
Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
24 января 2019
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание
24 января 2019
Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание 2
История одного банкротства
23 января 2019
История одного банкротства 2
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
23 января 2019
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове
23 января 2019
Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове 4
В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
18 января 2019
В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова
17 января 2019
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова

Идет загрузка...