Павел Левенков: Наше оборудование по меркам региона - одно из лучших

13:50, 29 января 2019, ПАИ

«Псковское возрождение» - крупнейшая, на сегодняшний день, офсетная типография в нашей области. Ее директор Павел Левенков в интервью Псковскому агентству информации рассказал, чем отличаются индийские полиграфические машины от немецких и сколько его производству нужно времени, чтобы выпустить газету тиражом 2 миллиона экземпляров.

- Павел Владимирович, как давно вы занимаетесь полиграфическим бизнесом?

- Я работал в милиции, после занимался юридической практикой, затем пришел в полиграфический бизнес и в 2009 году стал директором «Псковского возрождения».

Наша фирма была основана в 1991 году, а именно как полиграфическое производство функционирует с 2002 года. За время своей работы типография несколько раз меняла локацию. Изначально она располагалась на арендуемых площадях псковского отделения ДОСААФ, затем переехала на территорию завода ПЭМЗ. Но везде имелись нюансы: помещения были не приспособлены под современное полиграфическое производство, а серьезные вложения в чужую собственность мы были делать не готовы.

В итоге, мы приобрели один из цехов бывшего Радиозавода, где разместили производство и стали приводить помещение в порядок. Пришлось и крышу перекрывать, и систему отопления полностью поменять.

- Как у вас обстоят дела с кадрами?

- В основном у нас работают опытные сотрудники, они уже профессионалы в своём деле. У нас практически нет текучки, большинство работает уже давно, некоторые – со дня основания типографии.

- Какую продукцию вы выпускаете и какое оборудование для этого используете?

- Основная наша продукция – это газеты. Также мы выпускаем различную рекламную полиграфию, книги, бланки. Парк печатных машин у нас достаточно большой. Каждая из них предназначена для своих целей. Одни печатают газеты, другие листовую продукцию, третьи предназначены для финишной отделки.

Самая производительная машина на сегодняшний день у нас - рулонная печатная машина Manugraph M360 индийского производства. Она печатает одномоментно 8 цветных газетных полос формата А3 на скорости до 36 000 экземпляров в час. При выводе печатных форм для нее используется технология прямого экспонирования офсетных пластин – CTP (Computer To Plate), благодаря которой значительно повышается их качество по сравнению с традиционным методом.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





































- В Индии выпускают качественные печатные машины?

- Тут вопрос цены. К примеру, индийская машина стоила в свое время почти в два с половиной раза дешевле немецкой. И эта разница в цене исчисляется сотнями тысяч долларов. Конечно, немецкие машины качественнее, но и индийская модель в своем деле хороша. У нее высокое качество оттиска, высокая степень автоматизации, что упрощает работу и позволяет добиваться стабильного качества печати на скорости 36 тысяч оттисков в час.

Печатные машины немецкого производства используются нами при печати листовой продукции. Германия, конечно, в настоящее время лидер в производстве полиграфического оборудования. Я часто там бываю, в том числе и на заводах, в типографиях, и могу вам сказать однозначно: сейчас такие технологии в производстве печатных машин воссоздать в России крайне затруднительно. Вообще, в полиграфии российских расходных материалов практически нет, кроме газетной бумаги, и то не всей. Машин российских нет, запчасти импортные, расходные материалы - тоже импортные. И все цены, естественно, привязаны к курсам валют.

- Какая у «Псковского возрождения» мощность производства?

- До 300 тысяч экземпляров одной газеты в день. Самый большой тираж, который мы изготавливали, - 2 млн экземпляров. Но, естественно, мы печатали его не за смену, а за несколько дней.

- Какие у вас преимущества по сравнению с конкурентами?

- Если говорить об оборудовании, то, например, та же газетная печатная машина - единственная в своем роде в Псковской области. Да и другое наше оборудование по меркам региона - одно из лучших.

- Конкуренция на этом рынке высокая?

- В Псковской области газетных типографий 5 или 6. Но некоторые из них таковыми являются лишь условно и, откровенно говоря, не сильно загружены работой: полноценную нагрузку несёт лишь наша.

С областной типографией все понятно: она долгое время находится в стадии банкротства. Есть ещё несколько районных типографий, но у них слабое оснащение и, соответственно, мало заказов. Часть заказов из региона забирает Санкт-Петербург. Дальше искать конкурентов не стоит: не будут же наши газеты работать с типографией в Вологде – это бессмысленно.

- Ваши клиенты – это кто? Вы работаете с другими регионами?

- Если брать нашу годовую выручку, то больше 50% – это московские заказы. Работаем с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, Тверью, Смоленском, были даже заказы на книги из Калмыкии. У нас сегодня печатаются 15 псковских газет, плюс несколько изданий из других регионов.

- Какие проблемы наиболее остро стоят перед отраслью сейчас, и каково, на ваш взгляд, будущее полиграфии в Псковской области?

- В целом, если говорить про полиграфию, то времена не самые лучшие. Мы очень сильно зависим от заказчика. То есть, если у заказчика денег нет, то у нас тоже нет работы. Опять же, отрасль сильно зависит от курса валют. В настоящее время существенно снизилось количество приобретаемого нового полиграфического оборудования по России, что в перспективе означает технологическую деградацию. Если говорить про наш регион, то думаю, что в ближайшие годы количество типографий сократится.

- Каким вы видите будущее «Псковского возрождения»?

- У нас нет другого выбора, кроме как смотреть в наше будущее с оптимизмом!