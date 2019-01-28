Лучшие ветеранские организации по итогам 2018 года названы в Псковской области

14:32, 28 января 2019, ПАИ

Сегодня, 28 января, в Пскове в рамках пленума Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов были подведены итоги деятельности областного Совета ветеранов. На мероприятии присутствовали не только члены организации, но и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, представители органов исполнительной власти, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Председатель областного Совета ветеранов Николай Грузов доложил об участии ветеранов региона в благотворительных акциях, патриотических мероприятиях, совместной работе с органами власти в сфере социально-экономической защиты пожилых граждан. Со словами благодарности Николай Груздов обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за всестороннюю поддержку ветеранов, а также за принятые в прошлом году региональные законы «О детях войны» и «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы».

От имени главы региона первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поблагодарила членов ветеранского движения за участие в патриотическом воспитании, которое помогает осуществлять преемственность поколений, позволяет молодежи ощутить себя причастным к «великим подвигам наших отцов и дедов».

Вера Емельянова обратилась с просьбой к представителям ветеранского движения принять активное участие в реализации национальных проектов и «майских» указов президента Российской Федерации. «Ваши советы, участие, опыт и мудрость позволят реализовать эти проекты более эффективно», — отметила она и добавила, что в первую очередь речь идет о нацпроектах «Демография» и «Здравоохранение», которые напрямую направлены на улучшение качества жизни населения. В этом году в рамках проекта «Здравоохранение» регион получит порядка 700 млн рублей, «Демография» — 800 млн рублей.

В ходе мероприятия также подведены итоги смотра-конкурса на лучшую районную (городскую) ветеранскую организацию за прошлый год. Так, лучшей была признана ветеранская организация Невельского района. Второе место заняла Пустошкинская организация. Третьей оказалась организация Палкинского района. Впервые в этом году победителю смотра-конкурса был вручен не только диплом, но и переходящий кубок.

За большой вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание подрастающего поколения Благодарственными письмами администрации области были отмечены ветеранские организации Локнянского, Усвятского, Пушкиногорского, Красногородского и Пыталовского районов. Кроме того, дипломы и грамоты были вручены от Псковского областного Собрания депутатов, областного Совета ветеранов.

Напомним, областная ветеранская организация объединяет больше 460 первичных ветеранских организаций, в которых насчитывается более 121 тыс. ветеранов войны, труда и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.