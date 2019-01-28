Более 2000 парашютистов для спецподразделений Минобороны подготовят ВДВ к концу года

16:07, 28 января 2019, ПАИ

К концу года Воздушно-десантные войска подготовят более 2000 специалистов, применяющих парашютные системы специального назначения (ПССН) «Арбалет» для спецподразделений Минобороны РФ, большая часть которых будет выполнять задачи в интересах ВДВ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, около 200 специалистов будут подготовлены по программам высотной специальной парашютной подготовки для выполнения задач с высот до 8000 метров. Специалисты-парашютисты, используя систему «Арбалет», осуществят в общей сложности более 10000 прыжков с парашютом с высот до 4000, а «высотники» - до 8000 метров.

Подготовка военнослужащих по специальностям проводится на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки, дислоцированного в Рязани, она носит плановый характер и проходит по программам парашютной подготовки.

В настоящее время для ускорения подготовки специалистов, применяющих ПССН, десантники используют новейший специальный учебно-тренировочный комплекс (УТК-ВДП) вместе с аэродинамическим тренажером. Применяя тренажеры, специалист достигает необходимого уровня, совершая за период подготовки порядка 50 практических прыжков с парашютом с различных высот. Ранее для достижения такого же результата десантнику необходимо было совершить более 200 прыжков с парашютом, а для «высотника» - более 1000, что существенно увеличивало расходуемый ресурс авиации, парашютных систем и экипировки.