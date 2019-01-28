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Общество

День памяти Софьи Ковалевской пройдёт 29 января в великолукской гимназии

29 января в великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской пройдет день памяти, посвященный женщине-математику, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Это ежегодное совместное мероприятие музея-усадьбы С. В. Ковалевской и гимназии, носящей имя первой в России женщины-профессора.

В 11:30 состоится торжественная передача выставки «Софья Ковалевская: Полибино. Михайловское. Стокгольм», посвященной Софье Ковалевской, которая экспонировалась в Мемориальном музее-усадьбе. Далее пройдёт концерт, подготовленный учащимися гимназии. Учащиеся представят публике традиционный спектакль из жизни полибинской усадьбы в XIX веке.

Напомним, что выставка, часть которой подарят гимназии, «Софья Ковалевская: Полибино. Михайловское. Стокгольм» - совместный проект Псковского музея-заповедника и Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и экспонировалась одновременно и в Полибино, и в Швеции в 2017 году.

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