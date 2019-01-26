Псковичка получила три года тюрьмы за торговлю наркотиками

14:42, 28 января 2019, ПАИ

За незаконный сбыт наркотических веществ в значительном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору 43-летняя жительница Пскова приговорена к трём годам лишения свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

10 апреля 2018 года женщина и ее подельник, следуя состоявшейся договоренности с лицом, выступающим в роли закупщика наркотического средства, получила в счет оплаты 2 тыс. 200 рублей на свой интернет-кошелек. Мужчина, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, забрал из тайника наркотическое средство, которое передал сообщнице. Она, в свою очередь, передала его подставному закупщику-участнику оперативно-розыскных мероприятий.

Отбывать наказание псковичка будет в исправительной колонии общего режима.