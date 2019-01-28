Год в колонии-поселении проведет гражданин Армении за нападение на псковского полицейского в «Ленте»

16:16, 28 января 2019, ПАИ

На 1 год отправится в колонию-поселение 26-летний гражданин Армении за применение насилия к полицейскому, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

В октябре 2018 года этот молодой человек находился в торговом зале гипермаркета «Лента», где у него возник конфликт с ранее знакомой ему девушкой. При этом выходец из Армении вел себя агрессивно по отношению к окружающим, выражался публично грубой нецензурной бранью, а кроме того разбил об пол мобильный телефон, принадлежащий его знакомой.

Тогда к нему подошел полицейский патрульно-постовой службы, который в это же время находился в гипермаркете, представился сотрудником полиции и законно потребовал прекратить противоправные действия. Гражданин Армении не отреагировал на требование и ударил полицейского в лицо, причинив ему телесные повреждения: ссадины и кровоизлияния в области слизистых оболочек верхней и нижней губы.

На момент совершения преступления молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности по другому аналогичному уголовному делу, где он применил насилие в отношении сотрудника полиции.

По рассматриваемому уголовному делу 24 января Псковский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Приговор в законную силу не вступил.