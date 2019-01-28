За попытку завладеть квартирой умершего супруга псковичка получила условный срок

15:38, 28 января 2019, ПАИ

За покушение на мошенничество 55-летняя жительница Пскова и 35-летний петербуржец получили условное наказание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В суде установлено, что в 2012 году с целью получения наследства в виде 2/3 долей квартиры, принадлежащих покойному супругу, осужденная вступила в преступный сговор с родственником из Санкт-Петербурга. Она подделала долговую расписку, согласно которой умерший обязался передать квартиру в собственность петербуржца в случае невозврата 1 млн 650 тыс. рублей, чего в действительности не было. После этого мужчина подал в Псковский городской суд иск с целью взыскания денег по несуществующему обязательству и получения за его счет 2/3 долей в праве на квартиру покойного. Однако суд в удовлетворении заявленных требований отказал.

По итогам рассмотрения дела суд с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих, а также того, что мужчина и женщина впервые привлекаются к уголовной ответственности, назначил псковичке наказание виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а жителю Петербурга - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.