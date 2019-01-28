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За ложный донос о совершении преступления житель Пскова заплатит штраф в 10 тысяч рублей

За ложный донос о совершении преступления 30-летний житель Пскова заплатит штраф в 10 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

6 сентября 2018 года мужчина, пытаясь скрыть потерю 50 тысяч рублей на электронной бирже, решил сообщить о якобы совершенном в отношении него преступлении. С этой целью он обратился в УМВД по Пскову и написал заявление о хищении денежных средств с его расчетного счета в сумме 50 тысяч рублей, обманув, таким образом, правоохранительные органы.

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