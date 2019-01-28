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Общество

Псковский симфонический оркестр принял участие в концерте к 10-летию интронизации Патриарха Кирилла

26 января в Смоленском государственном драматическом театре имени А. С. Грибоедова прошел большой праздничный концерт, посвященный 10-летию интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором принял участие симфонический оркестр Псковской филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Большой праздничный концерт прошел в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». В рамках концерта прозвучали произведения Михаила Глинки, Дмитрия Бортянского, Георгия Свиридова, митрополита Илариона (Алфеева).

На сцене также выступили камерный оркестр Смоленской филармонии (художественный руководитель и главный дирижер – Заслуженный артист России Михаил Аркадьев), сводный хор Смоленской епархии (хормейстер – Елена Фролова), солист – лауреат премии Фонда И. Архиповой и солист Гамбургской оперы Владимир Байков.

Программу концерта составил и провел художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра Смоленской Филармонии, Заслуженный артист России Михаил Аркадьев.

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