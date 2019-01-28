Псковский симфонический оркестр принял участие в концерте к 10-летию интронизации Патриарха Кирилла
26 января в Смоленском государственном драматическом театре имени А. С. Грибоедова прошел большой праздничный концерт, посвященный 10-летию интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором принял участие симфонический оркестр Псковской филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Большой праздничный концерт прошел в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». В рамках концерта прозвучали произведения Михаила Глинки, Дмитрия Бортянского, Георгия Свиридова, митрополита Илариона (Алфеева).
На сцене также выступили камерный оркестр Смоленской филармонии (художественный руководитель и главный дирижер – Заслуженный артист России Михаил Аркадьев), сводный хор Смоленской епархии (хормейстер – Елена Фролова), солист – лауреат премии Фонда И. Архиповой и солист Гамбургской оперы Владимир Байков.
Программу концерта составил и провел художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра Смоленской Филармонии, Заслуженный артист России Михаил Аркадьев.