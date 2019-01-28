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Спорт

Псковская шахматистка завоевала медаль на международном фестивале в Белоруссии

Псковичка Екатерина Арламова заняла третье место в турнире по быстрым шахматам среди девочек 2009 года на XVII Международном шахматном фестивале «Орша-2019», который прошел в Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Регион представляла команда центра в составе Кирилла Титова, Ильи Малашкина (тренер – В. Попов), Екатерины Арламовой (тренер – М. Трефилов), Аси и Крестины Якоревых, Николая Зиновьева (тренер – В. Попов), Кирилла Байбарацкого (тренер – И. Баркевич) во главе с тренером Валентином Власовым.

В итоговом командном зачете псковичи заняли 9 место. Всего в соревнованиях принимали участие 285 спортсменов из 8 стран (Россия, Белоруссия, Китай, Эстония, Армения, Аргентина, Уругвай, Азербайджан).

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