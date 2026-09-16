Псковичи завоевали первую медаль на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады

10:21, 16 сентября 2026, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Надежда» завоевали первую медаль на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по конному спорту, которая проходит в Ессентуках. Об этом ПАИ сообщили в конноспортивном клубе «Родина».



Фото: конноспортивный клуб «Родина»



Фото: конноспортивный клуб «Родина»



Фото: конноспортивный клуб «Родина»



Фото: конноспортивный клуб «Родина»



Фото: конноспортивный клуб «Родина»



Фото: конноспортивный клуб «Родина»



Фото: конноспортивный клуб «Родина»













В первый день соревнований всадники распределились по дивизионам. Пскович Сергей Иванов стал участником эстафеты (огибание шестов) и занял в этой дисциплине первое место.

В составе псковской команды также выступают Виктория Дрогунова, Константин Яунзе-Бирюков и Любовь Дмитрачкова. Они принимают участие в рабочей тропе, выездке, конкуре, английской езде и эстафетах. В качестве тренера команду представляет Кристина Соловьёва.

Всего в спартакиаде участвуют 125 спортсменов из 26 регионов.