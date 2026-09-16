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Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди смешанных команд

Победителем чемпионата Псковской области по мини-футболу в формате 7 × 7 среди смешанных команд до 12 лет стала псковская «Россиянка красные». Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди смешанных команд
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди смешанных команд
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди смешанных команд
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди смешанных команд
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди смешанных команд
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди смешанных команд
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди смешанных команд
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди смешанных команд
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди смешанных команд
    Фото: Федерация футбола Псковской области

Соревнования прошли 15 сентября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. В турнире приняли участие пять сборных команд мальчиков и девочек из Пскова, Пустошки и Бежаниц. Второе место занял «Метеор» из Пустошки, третье – клуб «Псков». Четвёртое место – у «Россиянки белые», пятое – у «Штурма» из Бежаниц.

В рамках соревнований были отмечены лучшие игроки в различных номинациях. Лучшим вратарём признана Анна Васильева («Россиянка красные»), лучшим защитником – Руслана Иванчук (ФК «Псков»), лучшим полузащитником – Мария Лисник («Метеор»), лучшим нападающим – Элина Муровинец («Россиянка белые»). Лучшим игроком турнира стала Валерия Лебедева («Россиянка красные»).

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